Legambiente contesta al passaggio dei tedofori | Ambiente costi e trasparenza | quadro critico

Legambiente Forlì-Cesena esprime preoccupazione riguardo al passaggio della Fiamma olimpica a Forlì e lungo la via Emilia, in vista dei Giochi di Milano-Cortina 2026. La posizione si concentra su temi come l’impatto ambientale, i costi e la trasparenza delle iniziative legate all’evento, evidenziando la necessità di un’attenzione critica e responsabile nei confronti di un appuntamento che coinvolge diverse questioni di interesse pubblico.

