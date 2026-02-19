Inclusione e mobilità a Milano torna il Pink Mobility Day
Il Pink Mobility Day torna a Milano il 5 marzo, con l’obiettivo di affrontare il ruolo dell’intelligenza artificiale nei settori della mobilità e del business travel. La causa principale di questa iniziativa è la crescente preoccupazione riguardo ai rischi di rafforzare stereotipi e disuguaglianze attraverso le nuove tecnologie. Alla giornata partecipano esperti e aziende che discutono di come rendere più inclusivi i servizi di mobilità. Si tratta di un evento che promuove un cambiamento concreto nel modo di muoversi in città.
(Adnkronos) – L’intelligenza artificiale può amplificare stereotipi e disuguaglianze nei settori della mobilità e del business travel? È attorno a questa domanda – tanto provocatoria quanto attuale – che ruota la quinta edizione del Pink Mobility Day, in programma il 5 marzo a Milano, presso Talent Garden Calabiana. Il titolo scelto per l’edizione 2026 – “Discriminazione artificiale?” – pone al centro il tema della neutralità dell’AI. Se è vero che gli algoritmi apprendono dai dati, è altrettanto vero che dati non bilanciati possono tradursi in bias sistemici, con effetti concreti sulle opportunità professionali, sui percorsi di carriera e sulle rappresentazioni nel mondo del lavoro.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
