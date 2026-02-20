Aggiornamento GPS 2026 | ecco le guide del Ministero per compilare la domanda

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le nuove istruzioni per aggiornare le GPS 2026, a causa delle richieste di molti docenti. Le guide spiegano come compilare correttamente la domanda, con dettagli passo passo e chiarimenti sui requisiti richiesti. La procedura riguarda sia le graduatorie di prima che di seconda fascia, e si concentra sulla scadenza biennale per il rinnovo. La pubblicazione mira a facilitare la presentazione delle domande entro le scadenze ufficiali, che saranno comunicate a breve.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato la sezione informativa relativa all'aggiornamento e al rinnovo, con cadenza biennale, delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di prima e seconda fascia, nonché delle rispettive graduatorie di istituto, per gli anni scolastici 20262027 e 20272028.