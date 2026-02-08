Ultima settimana per le iscrizioni a scuola 2026 27 | come compilare la domanda Video guida del MIM

Le iscrizioni per l’anno scolastico 202627 sono aperte solo fino alle 20 di mercoledì 14 febbraio. Le famiglie devono compilare la domanda online, seguendo le istruzioni fornite dal Ministero dell’Istruzione. Il Ministero ha pubblicato anche un video guida per aiutare chi ha bisogno di chiarimenti sul procedimento. È importante non perdere questa occasione e completare la domanda in tempo.

C’è tempo fino alle ore 20 del 14 febbraio per presentare la domanda di iscrizione all’anno scolastico 20262027. Si entra così nell’ultima settimana utile per completare la procedura, che avviene online tramite la piattaforma Unica. Fa eccezione la scuola dell’infanzia, per la quale resta in vigore la modalità cartacea. L'articolo Ultima settimana per le iscrizioni a scuola 202627: come compilare la domanda. Video guida del MIM.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su scuola iscrizioni Iscrizioni scuola 2026/27 su Unica dal 13 gennaio. Come compilare la domanda tra dati alunno, famiglia e scuola: la GUIDA MIM Dal 13 gennaio sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 202627 su Unica, la piattaforma del Ministero dell’Istruzione. Scuola, iscrizioni online per l'anno 2026/2027: quando e come compilare la domanda Le iscrizioni online per l'anno scolastico 20262027 saranno aperte dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su scuola iscrizioni Argomenti discussi: Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; I diari di scavo da Deir el-Medina 2026 – terza settimana; Pinacoteca civica - La Collezione. Paolo Giovio e i ritratti senza tempo; Ultima settimana per le iscrizioni a scuola 2026/27: come compilare la domanda. Video guida del MIM. Ultima seduta della settimana in verde per le Borse europee, tonfo del 25% per StellantisL’ultima seduta della settimana si chiude in rialzo per Borse europee, grazie anche all’andamento in verde di Wall Street che fa loro guadagnare terreno nel pomeriggio, nonostante la cautela degli inv ... quifinanza.it L'Ultima SettimanalunedÌ 21 Fiat. È pieno di sorprese il quadro azionario che uscirà dopo l'aumento di capitale grazie al quale le banche del prestito convertendo diventeranno socie del Lingotto. Il prospetto integrale ... milanofinanza.it FIRENZE, TRE ARRESTI PER FURTO E STALKING NELL’ULTIMA SETTIMANA: LE OPERAZIONI DEI CARABINIERI. I dettagli nell’articolo. facebook L'ultima settimana di Amedeo Della Valle: - 22 punti nel secondo tempo dei quali 7 punti nell'ultimo minuto, e tripla della vittoria allo scadere contro Udine - 31 punti, 7 assist, 5 rimbalzi, 38 di valutazione poco fa nella vittoria di Brescia in trasferta a Milano E per x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.