Trasferimento di provincia 2026 27 | ecco le deroghe che consentono ai docenti con vincolo di presentare domanda di mobilità

I docenti con vincolo di trasferimento potranno comunque presentare domanda di mobilità tra le province nel 202627, grazie a alcune deroghe approvate. La possibilità riguarda chi ha determinati requisiti, anche se normalmente non potrebbe partecipare. Si tratta di un’eccezione che interessa molti insegnanti in attesa di cambiare scuola o regione. La decisione è stata comunicata in vista delle prossime scadenze, offrendo una chance a chi si trova in situazioni particolari.

I docenti che non possono presentare domanda, se sono in possesso di uno dei requisiti indicati nell’art.2 comma 6 del CCNI, pur rientrando in una delle categorie previste nei commi 2 -3 -4, avranno la possibilità di usufruire di una deroga che consente loro di partecipare comunque alla mobilità per l'a.s. 202627. L'articolo Trasferimento di provincia 202627: ecco le deroghe che consentono ai docenti con vincolo di presentare domanda di mobilità .🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

