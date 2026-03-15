Henrikh Mkhitaryan si è infortunato durante la partita tra Inter e Atalanta. Le sue condizioni sono ancora da valutare e si parla di un possibile stop. L’armeno ha dovuto lasciare il campo prima del termine del match, creando preoccupazione nello staff medico dell’Inter. Le notizie provenienti da Appiano Gentile indicano che potrebbe rimanere fuori per alcune settimane.

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© Calcionews24.com - Infortunio Mkhitaryan: problemi per l’armeno dopo Inter Atalanta. Le sue condizioni e cosa filtra da Appiano Gentile

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