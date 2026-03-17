Inter tegola Mkhitaryan | il centrocampista salterà la Roma

L'Inter ha comunicato che il centrocampista Mkhitaryan dovrà saltare la partita contro la Roma a causa di un infortunio. La squadra nerazzurra si prepara senza il suo contributo in mezzo al campo, mentre i medici stanno valutando l’entità del problema. La gara è in programma nel prossimo fine settimana, con i tifosi che attendono aggiornamenti sulle condizioni del giocatore.

La situazione in casa Inter non è delle più tranquille. Infatti, nonostante il primo posto in classifica in Serie A, i nerazzurri sono reduci dall’esclusione dalla Champions League, rimediata contro il BodøGlimt, e dalla sconfitta nel derby contro il Milan, con quest’ultimo che, grazie alla vittoria, ha accorciato le distanze tra la prima e la seconda posizione. Chivu deve gestire la tensione della squadra e riuscire a mantenere l’andamento dimostrato fino a poche giornate fa, con i nerazzurri che dovranno riprendere a vincere per consolidare definitivamente il primo posto guadagnato con la serie di vittorie ottenute fino a ora. Si complica... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Inter, tegola Mkhitaryan: il centrocampista salterà la Roma Articoli correlati Leggi anche: Infortunio Manu Koné, tegola per la Roma! C’è lesione per il centrocampista, i tempi di recupero e quali partite salterà Infortunio Koné, tegola Roma: il centrocampista fuori in Bologna-RomaNon arrivano buone notizie per la Roma a poche ore dalla partita di Europa League contro il Bologna con i giallorossi che dovranno fare a meno di... Approfondimenti e contenuti su Inter tegola Mkhitaryan il... Temi più discussi: Inter, tegola Mkhitaryan: ecco quando potrebbe rientrare; FLASH| Inter col fiato sospeso: tegola Mkhitaryan in vista della Fiorentina; Inter, risentimento al bicipite femorale per Mkhitaryan: i tempi di recupero; TRIBUNA.COM * SERIE A: FLASH| INTER COL FIATO SOSPESO: TEGOLA MKHITARYAN IN VISTA DELLA FIORENTINA. Inter, tegola Mkhitaryan: ecco quando potrebbe rientrareStando a quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, Mkhitaryan dovrebbe restare fuori almeno una ventina di giorni: il suo rientro, dunque, è previsto proprio dopo la sosta. Gli accertamenti ... fantacalcio.it Inter, tegola Mkhitaryan: quante partite saltaL'infortunio di Mikhitaryan preoccupa molto in casa Inter. Le condizioni del centrocampista dovranno essere valutate ... calciomercatonews.com E Ale sta reagendo bene, perché le prestazioni non stanno risentendo di questo momento. Sente l’affetto dei compagni che lo supportano". Il futuro di Alessandro Bastoni all’Inter sembra sempre più incerto. I continui fischi dagli spalti stanno accelerando la po - facebook.com facebook Bastoni via L'Inter ci pensa davvero: l'azzurro può essere la cessione che finanzia il mercato x.com