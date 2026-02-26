Né consulente né magistrato | la vita sospesa di Emiliano abbandonato dal Pd

Michele Emiliano, noto politico, si trova ora lontano dagli incarichi pubblici e senza ruoli ufficiali, vivendo una fase di incertezza. La sua carriera sembra aver subito una svolta, lasciando alle spalle il mondo delle istituzioni e affrontando un periodo di pausa. La sua situazione attira l’attenzione di chi segue da vicino le vicende politiche e giudiziarie, mentre si valuta il suo futuro professionale.

L'ex presidente della Puglia era in predicato di diventare consulente di Decaro. Ma la richiesta al Csm di ottenere la collocazione come magistrato "fuori ruolo" non è andata a buon fine. Ora vive una condizione sospesa, frutto di intoppi giuridici-burocratici ma anche di sgambetti politici Il percorso dello sceicco Michele Emiliano per diventare consulente giuridico del monarca Antonio Decaro è diventato un vero bazar: a gennaio la giunta regionale ha inviato al Consiglio superiore della magistratura (Csm) la richiesta perché il magistrato barese ottenesse la collocazione “fuori ruolo”, retribuito (circa 120 mila euro all’anno) dalla Regione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

La richiesta di autorizzazione a poter svolgere l’incarico di consulente giuridico per Michele Emiliano, formulata dalla giunta della Regione Puglia e inviata al Csm a gennaio, è stata considerata sostanzialmente inadeguata a facebook

Caso Emiliano, il Csm alla giunta della Regione Puglia: «Istanza per la consulenza da rifare» x.com