Mister Torrisi | La Reggina ha raggiunto un buon grado di maturità

La Reggina continua a mostrare crescita e solidità, ottenendo la sesta vittoria consecutiva contro il Castrumfavara. Mister Torrisi evidenzia il buon livello di maturità raggiunto dalla squadra, che mantiene invariata la distanza di quattro punti dalla vetta. Un percorso che testimonia il miglioramento costante e la determinazione del team nel proseguire la stagione con obiettivi ambiziosi.

Cresce sempre più l'entusiasmo nello spogliatoio della Reggina, che ha conquistato contro il Castrumfavara la sesta affermazione di fila, ma questa volta è rimasta invariata (-4) la distanza dalla vetta. "L'unico appunto è determinato dalla troppa sufficienza palesata in alcune circostanze

Reggina-Castrumfavara, Torrisi: “abbiamo dominato, anche se in alcuni casi ci siamo fatti male da soli” - In alcune circostanze forse abbiamo messo un po’ di sufficienza, ma oggi la squadra ha dimostrato di aver raggiunto un livello di mat ... strettoweb.com

Reggina-Castrumfavara, Torrisi a 360°: avversaria, colpo di mercato e le situazioni di Zenuni e Fomete - Archiviata la sosta natalizia, la Reggina torna in campo per la sfida di domenica pomeriggio contro il Castrumfavara. strettoweb.com

