Mister Torrisi | La Reggina ha carattere e solidità era importante non perdere

Il mister Torrisi mette in evidenza che la Reggina ha mostrato carattere e solidità, anche se alla fine non sono riusciti a portare a casa i tre punti. La squadra ha interrotto la serie di vittorie con un pari contro il Savoia, risultato che comunque serve per mantenere il passo in classifica. La gara è stata combattuta, e il punto conquistato potrebbe risultare importante nella corsa ai vertici.

“La squadra ha mostrato autostima e consapevolezza della propria forza. Ci siamo messi alle spalle alcuni scontri diretti”, ha dichiarato il tecnico degli amaranto La Reggina ha interrotto la lunga striscia di vittorie consecutive con il pareggio contro il Savoia, che ha portato, comunque, in dote un punto utile nella rincorsa al vertice. “Abbiamo preso gol su un nostro errore individuale. Ci è mancata lucidità nel quarto d'ora iniziale del match, mentre nella ripresa siamo stati sul pezzo – comincia, così, l’analisi fatta dal tecnico Alfio Torrisi, a fine gara -. I ragazzi hanno pareggiato e poi provato a fare bottino pieno fino al triplice fischio dell'arbitro.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su Reggina Savoia

La Reggina continua a mostrare crescita e solidità, ottenendo la sesta vittoria consecutiva contro il Castrumfavara.

La Reggina ha ottenuto una vittoria importante sul campo della Nissa, grazie a una prestazione solida e numerose occasioni create.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Reggina Savoia

Argomenti discussi: Reggina-Savoia, il big match. Ci si affida a mister Torrisi, sempre lucido e sul pezzo; Gelbison-Reggina, i convocati di mister Torrisi · ilreggino.it; Reggina, i convocati per la sfida con la Gelbison: le scelte di mister Torrisi; La Reggina continua a vincere, battuta la Gelbison di rigore.

Mister Torrisi: La Reggina ha carattere e solidità, era importante non perdereLa squadra ha mostrato autostima e consapevolezza della propria forza. Ci siamo messi alle spalle alcuni scontri diretti, ha dichiarato il tecnico degli amaranto ... reggiotoday.it

Reggina, Torrisi: ‘Abbiamo pagato quel quarto d’ora. Squadra matura’L’incontro più atteso della giornata tra la Reggina e il Savoia finisce in parità. Le squadre si sono divise i tempi con gli ospiti decisamente meglio nel primo tempo, amaranto più ordinati e incisivi ... citynow.it

| STARTING 11 Gli undici scelti da mister Alfio Torrisi Le formazioni ufficiali https://shorturl.at/pLG8A - facebook.com facebook

Sicuramente mister Torrisi riavrà Ragusa dopo la squalifica x.com