Missione in Asia per Meloni da domani in Oman Giappone e Sud Corea

La visita di Meloni in Asia si svolge in un contesto di sei giorni, con tappe in Oman, Giappone e Corea del Sud. L’obiettivo è rafforzare i rapporti bilaterali, promuovere la cooperazione economica e approfondire gli scambi commerciali. Particolare attenzione sarà dedicata alle questioni di politica estera, con focus sulla stabilità dell’Indo-Pacifico, in un impegno volto a consolidare i legami internazionali dell’Italia.

Roma, 13 gen. (askanews) – Sei giorni per rafforzare i rapporti bilaterali, la cooperazione economica e gli scambi commerciali, con una attenzione speciale ai dossier di politica estera, a cominciare dalla stabilità dell’Indo-Pacifico. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, da domani al 19 gennaio, sarà impegnata in una missione ufficiale in Asia che, la porterà in Oman, Giappone e Corea del Sud. Domani la premier sarà in visita nel Sultanato dell’Oman, su invito del Sultano Haitham bin Tariq Al Said. Dopo l’ultimo bilaterale avuto a Manama il 3 dicembre scorso nell’ambito dei lavori del Vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo, dove l’Italia era ospite d’onore su invito del Re del Bahrein, Meloni tornerà a confrontarsi con Tariq Al Said sul rafforzamento del dialogo politico ed economico tra Italia e Oman e della cooperazione bilaterale in campo di difesa, giustizia, cultura, istruzione, ricerca, sport e politiche sociali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

