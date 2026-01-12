Pjanic ritorna sulla Juve | l’ex centrocampista bianconero svela un retroscena sulla Vecchia Signora Cosa ha detto

Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus, ha recentemente condiviso in un podcast alcuni dettagli sul suo addio alla Roma e un retroscena riguardante la Vecchia Signora. Le sue parole offrono una prospettiva diretta sui motivi che hanno portato al suo trasferimento e sul rapporto con il club bianconero, contribuendo a chiarire alcuni aspetti della sua carriera e delle scelte fatte in passato.

Pjanic in un podcast ha spiegato i motivi dell’addio alla Roma e svelato anche un retroscena sulla Juve. Ecco di cosa si tratta. A distanza di anni, il nome di Pjanic continua a evocare sentimenti contrastanti tra i tifosi di Roma e Juventus. Il centrocampista, oggi lontano dai riflettori della Serie A, è tornato a parlare del suo addio alla maglia giallorossa, fornendo una versione dei fatti che punta a fare chiarezza sulle tempistiche e sulle reali motivazioni che lo spinsero verso il club bianconero. Nonostante l’epilogo nel 2016, il legame tra il bosniaco e l’ambiente capitolino è stato profondo e duraturo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

