Juventus Miretti sacrificato per il mercato di Gennaio?
La Juventus potrebbe considerare la cessione di Fabio Miretti nel mercato di gennaio. La situazione attuale del giocatore e le esigenze della squadra potrebbero portare a una revisione delle strategie di rosa, rendendo possibile la partenza del giovane centrocampista. In questo articolo analizzeremo le possibili motivazioni e implicazioni di questa eventuale decisione.
La Juventus potrebbe sacrificare Fabio Miretti Fabio Miretti potrebbe essere arrivato al termine della sua avventura in bianconero e una sua cessione a Gennaio è probabile. Il giocatore è entrato molto bene nel match contro il Pisa, propiziando il gol di Yildiz per il 2-0. Spalletti ha grande stima del L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Mercato, la Juve blinda Miretti: la richiesta allontana la Lazio - La società bianconera ha deciso di blindare il suo centrocampista con una richiesta elevata: il giocatore piace molto a Luciano Spalletti ... msn.com
Juve, Miretti cedibile, ma solo per 25 milioni di euro - Il futuro professionale di Fabio Miretti resta incerto: come riportato da "La Gazzetta dello Sport", il centrocampista classe 2003 sarebbe sacrificabile sul mercato, nonostante goda ... tuttojuve.com
Miretti nel mirino della Lazio: la valutazione della Juventus - Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato dell'impatto interesse della Lazio per Fabio Miretti: "È confermato il forte interessamento della Lazio per Miretti e ... tuttojuve.com
In caso di partenza di #Miretti, la #Juventus potrebbe puntare su #Samardzic, segnalato in uscita dall'#Atalanta. Il serbo possiede caratteristiche offensive che mancano nell'attuale organico bianconero. #Tuttosport - facebook.com facebook
Come detto ieri sera su "OggiJuve" Fabio #Miretti non lascerà la #Juventus, al netto delle voci della #Lazio. Il ragazzo è ritenuto una risorsa importante da Luciano #Spalletti. @OggiSportNotiz2 x.com
