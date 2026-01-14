Si allontana da casa la famiglia dà l' allarme | trovato morto nel lago

Una chiamata di allarme ha segnalato la scomparsa di un giovane di 27 anni nella zona della Rocca di Manerba, sul Garda. Le ricerche hanno portato al ritrovamento del suo corpo nel lago, connesso alla sua scomparsa. La vicenda evidenzia la tristezza di un incidente che ha coinvolto la famiglia e le autorità, che continuano a indagare sulle circostanze.

Sono finite nel peggiore dei modi le ricerche di un ragazzo di 27 anni effettuate nella zona della Rocca di Manerba, sul Garda. Il corpo del giovane è riemerso dalle acque del lago, a pochi metri dalla riva. Per lui, purtroppo, non c’era ormai più nulla da fare.Le ore precedenti al. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

