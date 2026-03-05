Dal brushing morbido allo chignon destrutturato ecco gli hair look minimal ed eleganti dell’icona degli anni ’90

Sarah Pidgeon ha sfoggiato recentemente diversi hair look, dal brushing morbido allo chignon destrutturato, dimostrando uno stile minimal ed elegante. Carolyn Bessette-Kennedy, considerata un’icona degli anni ’90, è famosa per la sua estetica semplice e raffinata, che ha lasciato un’impronta duratura nel mondo della moda e della bellezza. Questi due nomi rappresentano due approcci distinti ma entrambi riconoscibili nel panorama degli hair style.

Lo sa bene Sarah Pidgeon che ha fatto del suo meglio in Love Story. Icona di eleganza, sobrietà e raffinatezza anni '90, Carolyn Bessette-Kennedy è ricordata per un'estetica minimalista che ha influenzato moda e bellezza. Nessun eccesso, ma neppure rigidità. Camicie maschili leggermente oversize, maglioni ampi, jeans bootcut e i capelli child-of-the-beach. Quel biondo toffee con ciocche dorate è unico e praticamente irriproducibile. In piena febbre Nineties, e appunto con l'arrivo sullo schermo di Love Story, anche il suo modo di portare i capelli torna a ispirare le tendenze.