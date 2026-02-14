le molestie sessuali alla nipote ex agente di polizia penitenziaria condannato a sei anni e otto mesi

Un ex agente di polizia penitenziaria è stato condannato a più di sei anni di reclusione per aver molestato sessualmente la nipote, un fatto che si è scoperto dopo che la ragazza ha deciso di parlare con sua madre. La giovane aveva ascoltato una discussione tra il parente e la moglie, in cui si parlava delle sue attenzioni verso le ragazzine, e ha trovato il coraggio di denunciare.

Per anni è stata molestata sessualmente dallo zio, agente di polizia penitenziaria ora in pensione. Poi ha avuto la forza di confidarsi con la madre, dopo averla sentita discutere con la moglie del parente orco sulle attenzioni morbose dell’uomo per le ragazzine, e di presentare denuncia. Ora i giudici del Tribunale di Monza hanno condannato il 65enne brianzolo a 6 anni e 8 mesi e al risarcimento dei danni con una provvisionale immediatamente esecutiva di 25mila euro alla vittima, ora 24enne, che si era costituita parte civile al processo rappresentata dall’avvocata Raffaella Ruggeri. La ragazza, studentessa universitaria, era stata chiamata davanti al collegio di giudici monzesi a ripercorrere l’incubo vissuto a causa del parente 65enne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

