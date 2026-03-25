Mina compie 86 anni L’augurio della figlia | Buon compleanno all’essere alieno più umano che conosca

Mina ha compiuto 86 anni e la figlia ha pubblicato un messaggio di auguri definendola «madre adorata» e l’«essere alieno più umano che conosca». La cantante non è apparsa in pubblico dal 23 ottobre. La figlia ha condiviso un pensiero sui social, senza ulteriori dettagli sulla sua attività recente.

Mina, da quasi mezzo secolo, ha scelto di sottrarsi agli occhi del pubblico: non compare e non parla quasi mai. Eppure la sua voce continua a farsi ascoltare, fra collaborazioni e riscoperte. All’anagrafe Anna Maria Mazzini, soprannominata la «Tigre di Cremona» pur essendo nata a Busto Arsizio il 25 marzo 1940, dall’inizio della sua carriera, cominciata alla fine degli anni Cinquanta, ha inciso più di 1.500 brani, attraversando generi, epoche e linguaggi. Restano scolpite nella memoria collettiva canzoni come Mille bolle blu, Tintarella di luna, Parole, parole, parole, Se telefonando, Amor mio e Grande grande grande. Mina è stata una cantante capace di muoversi tra la canzone napoletana e la musica classica, tra il jazz e le cover dei Beatles, tra la tradizione melodica e la sperimentazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Mina compie 86 anni. L’augurio della figlia: «Buon compleanno all’essere alieno più umano che conosca» Articoli correlati Mina compie 86 anni, voce unica e vera diva della musica. La figlia Benedetta: “L’essere alieno più umano che io conosca”. Arriva un album inedito live del 1970Sull’onda della commozione generale per la scomparsa di Gino Paoli, Mina festeggia 86 anni circondata dall’affetto della sua famiglia e dai... Leggi anche: Buon compleanno Mina, la ‘Tigre di Cremona’ compie 86 anni Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mina compie Temi più discussi: Mina compie 86 anni: gli inizi, gli ultimi concerti, i suoi amori, 8 segreti; Buon compleanno Mina, la ‘Tigre di Cremona’ compie 86 anni; Mina compie 86 anni, l'ultima apparizione, la vita in hotel con Corrado Pani, la casa in Svizzera: Mamma è punto di riferimento per le...; Compie oggi 86 anni Mina, una tra le più grandi interpreti della canzone italiana. Buon compleano Mina, artista senza tempo. La Tigre di Cremona compie 86 anniBuon compleanno Mina! La cantante compie oggi 86 anni. Al secolo Mina Anna Mazzini, la star nostrana è nata il 25 marzo 1980 a Busto Arsizio ... dire.it Mina, 86 anni di successi: una playlist da ascoltare per celebrare il mitoC’è una voce che non ha bisogno di un volto, una presenza che da decenni domina la musica italiana pur scegliendo il silenzio della distanza. Oggi Mina compie 86 anni, e il suo mito continua a vivere, ... libero.it Mina compie 86 anni. La "tigre di Cremona" della musica italiana, nata come Mina Anna Maria Mazzini a Busto Arsizio nel 1940, da 50 anni, ovvero dall’agosto del 1978, non compare sulle scene. Eppure continua ad essere la più nominata, imitata, evocata. P - facebook.com facebook Mina compie 86 anni: la voce eterna che vive lontano da tutto #mina x.com