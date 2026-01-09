Roma | assessore Sport ippodromo Capannelle a societa’ Marsicana in attesa nuova concessione

L’ippodromo delle Capannelle a Roma è stato affidato alla società Marsicana, che gestirà l’impianto fino al 2026. La società si occuperà della gestione in attesa dell’esito del bando europeo per la nuova concessione. Questa assegnazione rappresenta un passaggio temporaneo nell’ambito della revisione delle modalità di gestione dell’ippodromo capitolino.

È stata ufficialmente assegnata la gestione dell’ippodromo delle Capannelle alla società Marsicana, che si occuperà della sua amministrazione fino al 2026, in attesa dell’assegnazione del bando europeo per la nuova concessione. Giovedì 15 gennaio avverrà formalmente la consegna delle chiavi da parte dell’ex concessionario Hippogroup, segnando il passaggio della gestione alla società Marsicana. Questa informazione è stata comunicata tramite una nota dall’assessore allo Sport di Roma, Alessandro Onorato. “Con la determina appena pubblicata abbiamo scritto una pagina di storia per l’impiantistica sportiva del Comune di Roma – ha dichiarato -. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

