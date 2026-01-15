Roma Capitale ha ufficialmente riacquisito il controllo dell’ippodromo delle Capannelle, chiudendo un periodo di gestione durata oltre 25 anni. Questa operazione rappresenta un passo importante per garantire continuità e valorizzare il ruolo storico dell’impianto sportivo all’interno della città, confermando l’impegno dell’amministrazione nel mantenere e sviluppare le strutture dedicate allo sport e al tempo libero.

Questa mattina, Roma Capitale ha ufficialmente “riacquisito il controllo dell’impianto comunale Ippodromo delle Capannelle, un momento significativo che segna la fine di un’era di oltre 25 anni. Abbiamo ricevuto le chiavi dall’ex concessionario Hippogroup, che era in deroga dal 2016 e risultava moroso per un importo superiore ai 20 milioni di euro. La gestione dell’impianto per il 2026 sarà affidata alla società sportiva Marsicana, in attesa dell’aggiudicazione del bando europeo per la nuova concessione”. Queste sono le parole di Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: assessore Sport, torniamo in possesso dell’ippodromo di Capannelle, garantiamo continuita’

Leggi anche: Roma: assessore Sport, ippodromo Capannelle a societa’ Marsicana in attesa nuova concessione

Leggi anche: Roma: Ferrara (M5s), su ippodromo Capannelle passi avanti ma attenzione a lavoratori

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Gestione ippodromo Capannelle a La Marsicana, Onorato (Comune Roma): 'Ripristinata la legalità'; Roma: assessore Sport, ippodromo Capannelle a societa' Marsicana in attesa nuova concessione; “Sport e inclusione: oltre ogni barriera”: l'evento a Genzano di Roma; Roma, Capannelle avrà un nuovo gestore. Ippodromo assegnato per il 2026.

Roma, assessore sardo cade da scale del Ministero delle Imprese: in frantumi parte della vetrata di Sironi - Brutta avventura oggi pomeriggio per l'assessore all'Industria della regione Sardegna Emanuele Cani che, mentre si trovava nel ministero delle Imprese e del Made in Italy, ... iltempo.it

Roma, l'assessore della Sardegna Emanuele Cani scivola e rompe vetrata di Sironi al Mimit - Un incidente insolito ha provocato oggi la rottura di una delle vetrate realizzate dall’artista Mario Sironi lungo la scalinata principale del ministero delle Imprese e del Made in Italy. tg24.sky.it

ROMA. L'Assessore Patanè: "Ulteriore passo verso una mobilità più green e sostenibile" facebook