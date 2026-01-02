Arezzo Classic Motors 2026 | un viaggio per famiglie appassionati e collezionisti

Arezzo Classic Motors 2026 si propone come un evento dedicato a famiglie, appassionati e collezionisti, offrendo un’occasione per scoprire e apprezzare il patrimonio automobilistico. L’edizione del 2026 intende consolidare il ruolo di Arezzo come punto di riferimento nel settore, creando uno spazio di confronto e cultura motorizzata. Un viaggio nel passato e nel presente delle auto, pensato per tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza autentica e senza fronzoli.

Arezzo, 2 gennaio 2025 – Tornare ad Arezzo Classic Motors significa entrare in un luogo dove il passato non è ricordo, ma energiache si rinnova. Il salone, in programma sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026 a partire dalle ore 8.30 del mattino, ad ArezzoFiere e Congressi in via Lazzaro Spallanzani, 23 apre il nuovo anno con un itinerario che attraversa epoche diverse, tecniche raffinate e sensibilità che hanno plasmato la cultura motoristica italiana. Oltre 20.000 metri quadrati coperti accoglieranno più di 260 espositori, rappresentativi del mondo del collezionismo, della ricambistica, della modellistica, degli accessori e dell'editoria storica.

Torna a gennaio Arezzo Classic Motors: dal cuore della Toscana - Arezzo, 6 ottobre 2025 – Dopo il successo delle passate edizioni, Arezzo Classic Motors torna il 10 e 11 gennaio 2026 nel prestigioso polo di Arezzo Fiere e Congressi con una nuova edizione ricca di ... lanazione.it

Arezzo, auto e moto d'epoca: la storia della Polizia stradale all'Arezzo Classic Motors - La ventisettesima edizione del salone dedicato ai veicoli da collezione è in programma sabato 11 e domenica 12 gennaio ... corrierediarezzo.it

AREZZO CLASSIC MOTORS 10/11 gennaio 2026 NSU CLUB ITALIA inizia l'anno con grande entusiasmo: grazie a Franco Naldini e a suo figlio Stefano il nostro Club sarà presente alla mostra scambio di Arezzo. Vi aspettiamo numerosi! - facebook.com facebook

