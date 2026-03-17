Subiabre Juve concorrenza di un club italiano per il talento argentino | gli aggiornamenti

Il club italiano interessato a Subiabre Juve sta seguendo da vicino il talento argentino, che rimane tra i nomi più caldi in vista del mercato. Tuttavia, c’è anche un altro grande club italiano che ha manifestato un forte interesse per il giocatore. La situazione si sta evolvendo con nuovi aggiornamenti che coinvolgono entrambe le società.

Subiabre Juve, il talento argentino resta nel mirino dei bianconeri. Ma su di lui c’è anche il forte interesse dell’Inter. Ecco tutti i dettagli. Il panorama del calcio internazionale è pronto a infiammarsi nuovamente per uno dei talenti più cristallini della “Generazione Z” argentina. L’Inter ha messo nel mirino Ian Subiabre, l’esterno offensivo classe 2007 del River Plate che sta incantando gli osservatori di tutto il mondo. Tuttavia, la corsa al gioiello dei Millonarios non è affatto in discesa: nelle ultime ore si è intensificata l’ombra del binomio Subiabre Juve, con i bianconeri pronti a dare battaglia ai nerazzurri per assicurarsi le prestazioni del ragazzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Subiabre Juve, concorrenza di un club italiano per il talento argentino: gli aggiornamenti Articoli correlati Calciomercato, l’Ajax pronto al grande colpo in estate! C’è la concorrenza di alcuni club europei. Gli aggiornamentiTorino, quale futuro per Schuurs? Arriva l’annuncio a sorpresa del tecnico Baroni! Ecco cosa succederà Calciomercato, l’Ajax pronto al grande colpo... Biereth Juve, la Vecchia Signora resta sul talento del Monaco: da battere la concorrenza di questo club. Tutti i dettagliPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...