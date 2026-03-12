Milik convocato per Udinese Juve? Le ultime dalla Continassa E Spalletti nutre questa speranza sul polacco

Milik è stato convocato per la partita tra Udinese e Juventus, secondo le ultime notizie provenienti dalla Continassa. Spalletti, allenatore della Juventus, ha espresso la speranza di poterlo schierare, nonostante il polacco sia fermo da maggio 2024. La decisione finale sulla sua presenza in campo dovrebbe essere comunicata nelle prossime ore.

