Cadavere in un bidone dell'immondizia la macabra scoperta in un parco inglese | 3 arresti per omicidio

In un parco di Coventry, nel Regno Unito, è stato rinvenuto il corpo di un uomo all’interno di un bidone dell’immondizia. La polizia ha arrestato tre persone nell’ambito delle indagini legate a questa scoperta. La scena è stata sequestrata e sono in corso accertamenti per chiarire le circostanze del decesso. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Il corpo di un uomo è stato trovato in un bidone dell'immondizia in un parco a Coventry, nel Regno Unito. La polizia inglese ha arrestato tre persone con l’accusa di omicidio. Intanto, proseguono le indagini per identificare la vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Vede i carabinieri e getta lo zaino nel bidone dell’immondizia: dentro il “carico” di cocainaNovate Milanese (Milano) – Camminava frettolosamente e con fare sospetto in via Delle Alpi con uno zaino sulle spalle. Cane ritrovato impiccato: la macabra scoperta in IrpiniaUn cane impiccato ad un albero, il brutale episodio è avvenuto nelle campagne di Montaperto, frazione di Montemiletto. Contenuti e approfondimenti su Cadavere in un bidone dell 8217... Temi più discussi: Alessandro Venier ucciso, fatto a pezzi e nascosto in garage dentro un bidone ricoperto di calce: arrestate la mamma e la moglie del...; Bonfiglio sarebbe uscito da casa con il coltello in tasca, Daniela Zinnanti ritrovata cadavere dopo 24 ore; Cadavere recuperato nel fiume Bacchiglione alle chiuse di Voltabarozzo: il corpo della donna ritrovato da un passante. Indagini in corso; Sentivano la puzza: lo trovano morto nel suo appartamento in centro. Cadavere in un bidone dell’immondizia, la macabra scoperta in un parco inglese: 3 arresti per omicidioTre persone sono state arrestate dopo il ritrovamento del corpo di un uomo in un bidone della spazzatura venerdì 13 marzo, quando un passante ha trovato il cadavere in un parco di Coventry, città del ... fanpage.it Ritrovato cadavere in un bidone a GallipoliE’ stata una telefonata anonima, alle 22 circa di ieri, a segnalare al 112 della Compagnia carabinieri di Gallipoli la presenza di un fusto per combustibili con all’interno un cadavere nelle campagne ... lagazzettadelmezzogiorno.it Nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia sul cadavere della donna - facebook.com facebook