Un avvocato milanese è stata minacciata con frasi offensive e violente da un giovane che le ha rivolto parole come “ti stupro fino a farti morire” dopo averle chiesto di spostare l’auto davanti a un passo carraio. L’episodio è avvenuto sotto casa dell’avvocato, che ha riferito l’accaduto alle forze dell’ordine. Le autorità hanno avviato le indagini per identificare il responsabile.

Il terribile racconto della 29enne aggredita in pieno giorno a Milano: dopo gli insulti e le minacce, l'aggressore si è presentato sotto il suo portone “Sei un bidone dell'immondizia, ma ti stupro comunque fino a farti morire”. Frasi scioccanti quelle indirizzate a un'avvocata milanese e pronunciate da un ragazzo a cui aveva chiesto di spostare l'auto lasciata davanti al passo carraio. È successo a Milano, in via Tadino, zona Porta Venezia. Dopo la denuncia, la vittima degli insulti e delle minacce si è ritrovata l'uomo sotto casa. Tutto è accaduto intorno all'ora di pranzo di domenica. L'avvocata 29enne - peraltro, volontaria dell'associazione anti-violenza ‘Scarpetta rossa’ - stava effettuando il trasloco con il fidanzato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - "Ti stupro fino a farti morire", avvocata minacciata sotto casa per un parcheggio

Articoli correlati

Leggi anche: Un fatto gravissimo nel parcheggio sotto casa a Como: la segnalazione

Leggi anche: Cosa rischiano le vittime di stupro con la nuova legge del centrodestra: lo spiega l’avvocata

Una selezione di notizie su stupro fino

Temi più discussi: Sei un bidone dell'immondizia, ma ti stupro comunque, fino a farti morire: 29enne aggredita per aver chiesto a un uomo di spostare l'auto; Gli chiede di spostare la macchina e lui la minaccia di stupro e di morte: Ora ho paura; Minacciata di stupro per aver chiesto di spostare l’auto: la denuncia di un’avvocata a Milano; Chiede di spostare l’auto dal passo carraio, giovane minaccia di stuprarla per strada: Ora ho paura.

«Ti stupro fino a farti sanguinare»: 30enne minacciata e aggredita per aver chiesto a un uomo di spostare l'autoDoveva essere una normale mattinata di trasloco, si è trasformata in un episodio di violenza verbale e fisica. È quanto denuncia una 30enne ... msn.com

Gli chiede di spostare la macchina e lui la minaccia di stupro e di morte: Ora ho pauraUna banale lite stradale è finita in una denuncia. Avvocata di 29 anni è stata gravemente offesa e minacciata di violenza da un giovane, tra i 25 e i 30 anni, al quale aveva chiesto di postare l'auto ... msn.com

Leggo. . «Sei un bidone dell'immondizia, ma ti stupro comunque, fino a farti morire». Doveva essere una normale mattinata di trasloco, si è trasformata in un episodio di violenza verbale e fisica. Sono alcune delle minacce che una donna di 29 anni, di professi - facebook.com facebook