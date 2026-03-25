Nel corso di una trasmissione radiofonica, un giornalista ha commentato la posizione della squadra di calcio di Milano, sottolineando come l’utilizzo di un modulo 4-3-3 potrebbe permettere ai giocatori di occupare ruoli più adatti alle rispettive caratteristiche. La discussione si è concentrata sulle possibili implicazioni tattiche e sui vantaggi di questa formazione, senza entrare in analisi approfondite o considerazioni personali.

Il noto giornalista Riccardo Trevisani, nel consueto appuntamento in diretta su 'Cronache di Spogliatoio', ha parlato del Milan, soffermandosi particolarmente su un ipotetico cambio modulo. Ecco, di seguito, le sue parole. "Il Milan ha però un punto in più e può andare a -3 vincendo, se l’Inter dovesse perdere contro la Roma. Io sono critico su alcune cose, come il ritardo sul cambio modulo o il non dare importanza al giocare a pallone. L’andata è stata una delle più belle dell’anno, nel primo tempo. Il Milan l’ha attaccato e questo mi fa arrabbiare: il Milan può giocare bene, lo sa fare ed è una squadra che ce l’ha nei suoi calciatori". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Trevisani fa notare: “Col 4-3-3 il Diavolo avrebbe tutti i giocatori al loro posto”

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