Trevisani | Il Milan avrebbe dovuto prendere un difensore l’attaccante sarebbe stato qualcosa in più

Riccardo Trevisani critica il mercato invernale del Milan. Il giornalista sottolinea che i rossoneri avrebbero dovuto puntare su un difensore, mentre l’attacco sarebbe stato un bonus in più. Secondo Trevisani, con un difensore in più la squadra avrebbe potuto migliorare ulteriormente.

La giornata di ieri ha segnato la chiusura del calciomercato invernale. Una sessione che non ha regalato gioie dell'ultimo giorno ai tifosi rossoneri: sia Mateta che il possibile rinforzo in difesa sono sfumati. L'unico acquisto per la prima squadra è stato Fullkrug, arrivato a fine dicembre per sopperire all'assenza di Gimenez, ancora ai box per l'infortunio alla caviglia. Numerosi invece gli acquisti per Milan Futuro: da Idrissi a Dalpiaz, fino a Sardo e Babaj. In mezzo anche Alphadjo Cissè, centrocampista classe 2006 acquistato a titolo definitivo dal Verona, ma che resterà in prestito al Catanzaro fino a giugno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

