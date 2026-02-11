In una serata di Coppa Italia, Santiago Castro ha mostrato spunti interessanti durante il match tra Bologna e Lazio. Il giocatore ha cercato di creare occasioni per i suoi, dimostrando impegno e determinazione. La sua prestazione ha attirato l’attenzione, anche se non sono mancate le difficoltà contro una squadra forte come la Lazio. I tifosi ora sperano che Castro possa continuare su questa strada e contribuire in modo più deciso nelle prossime partite.

La sfida di Coppa Italia tra Bologna e Lazio, valida per i quarti di finale della stagione 202526, mette al centro Santiago Castro. Il giocatore ha offerto una prestazione intensa, soprattutto nella prima parte, contribuendo a guidare la manovra offensiva e a tenere alto il baricentro della squadra nonostante la fase iniziale complicata. L’esito si è deciso nel corso della seconda frazione, con un atteggiamento propositivo del giocatore e una gestione della partita che ha influito sull’andamento complessivo. All’inizio del match, Castro si è distinto nell’impostazione e nel recupero palla: al 4', con una rapida risposta difensiva, ha rialzato il gioco dopo l’intervento di Romagnoli. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Analisi della prestazione di Santiago Castro nel match Bologna-Lazio

Santiago Castro ha trascinato il Bologna nella sfida di Coppa Italia contro la Lazio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Santiago Castro porta in vantaggio il Bologna. Il giocatore argentino svetta di testa e buca Provedel

#Bologna 0-1 #Parma : Santiago Castro og! #BolognaParma #SerieA #Calcio #SerieAEnilive