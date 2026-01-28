Juventus mossa sulla fascia destra | primo contatto con il Genoa per Norton-Cuffy

La Juventus ha iniziato a muoversi sul mercato invernale e punta a rafforzare la difesa. Nei giorni scorsi, i bianconeri hanno avviato i primi contatti con il Genoa per Brooke Norton-Cuffy, il terzino destro classe 2004. La trattativa è in fase embrionale, ma la società si muove con decisione per rinforzare la corsia laterale.

La Juventus accelera sul mercato invernale e amplia il raggio d'azione oltre l'attacco. Nelle ultime ore il club bianconero ha avviato contatti diretti con il Genoa per Brooke Norton-Cuffy, terzino destro classe 2004, individuato come rinforzo funzionale per la corsia difensiva. La trattativa, come riferito da Sky, ruota attorno a una formula che lega l'investimento al percorso europeo della squadra. Il dossier nasce dall'esigenza di irrobustire la fascia destra con un profilo giovane ma già abituato al calcio italiano, senza appesantire subito i conti. Una linea coerente con la strategia di gennaio, fatta di operazioni mirate e sostenibili.

