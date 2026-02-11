Questa mattina il Milan si è allenato a Milanello, ma l’attenzione era tutta su Pulisic e Saelemaekers. I due giocatori, assenti nell’ultima partita, sono stati protagonisti delle ultime ore. Al momento non ci sono conferme su eventuali recuperi, ma l’allenatore Allegri tiene sotto controllo le loro condizioni. La squadra si prepara in vista delle prossime sfide, sperando di poter riavere presto in campo i due attaccanti.

Venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, alla 'Cetilar Arena' si disputerà Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 e i rossoneri di Massimiliano Allegri stanno preparando al meglio questa sfida nel centro sportivo di Milanello. Stamattina, infatti, allenamento che, per fortuna, ha regalato al tecnico livornese una bella notizia. Christian Pulisic, dopo giorni di lavoro differenziato, è tornato ad allenarsi in gruppo. Pulisic, che ha saltato Bologna-Milan, si è allenato per vari giorni a parte per via di una borsite all'ileopsoas che lo ha fortemente limitato. In mattinata, però, è tornato a lavorare con i compagni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, novità importanti da Milanello su Pulisic dopo l'ultimo allenamento

Questa mattina il Milan si è ritrovato a Milanello per una sessione di allenamento.

