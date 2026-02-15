Verso Milan-Como le ultime novità su Saelemaekers dall’allenamento di Milanello | PM NEWS
Alexis Saelemaekers non ha preso parte alla partita contro il Pisa perché il suo problema muscolare si è riacutizzato durante l’allenamento a Milanello. Il giocatore belga ha avuto qualche difficoltà nella sessione di preparazione, che ha reso impossibile il suo impiego nella sfida di domenica. La sua condizione rimane sotto osservazione da parte dello staff medico dei rossoneri.
LEGGI ANCHE: Cardinale a Milanello: discorso con Allegri e bel momento con Maignan. I dettagli PM NEWS>>> Ripresa degli allenamenti verso Milan-Como: come raccolto dalla nostra reazione Alexis Saelemaekers si è allenato ancora a parte per recuperare dal suo infortunio muscolare all'adduttore, subito contro il Lecce e riacutizzato contro la Roma. Dopo avere saltato il Bologna e il Pisa, il Belga resta quindi in dubbio per Milan-Como. Leao e Pulisic (gli altri attaccanti con problemi fisici) si sono allenamenti in gruppo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Allenamento Milan, le ultime notizie da Milanello su Saelemaekers e Pulisic
Questa mattina il Milan si è ritrovato a Milanello per una sessione di allenamento.
Milan, novità importanti da Milanello su Pulisic dopo l’ultimo allenamento
Questa mattina il Milan si è allenato a Milanello, ma l’attenzione era tutta su Pulisic e Saelemaekers.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
