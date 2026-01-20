Milan senti De Zerbi | Estupinan è un giocatore di corsa Non di palleggio e quantità

Roberto De Zerbi, allenatore dell'Olympique Marsiglia, ha commentato le caratteristiche di Pervis Estupinan, attualmente al Milan. Il tecnico ha sottolineato che il giocatore è principalmente un atleta di corsa, meno orientato al palleggio e alla quantità. Estupinan sta affrontando una stagione difficile in rossonero, e le parole di De Zerbi offrono una prospettiva sulle sue qualità e sui possibili margini di miglioramento.

La scorsa estate, per sostituire Theo Hernández ceduto all'Al-Hilal, il Milan ha preso Pervis Estupinan dal Brighton: costo di acquisto del laterale mancino ecuadoriano, 19 milioni di euro bonus compresi. Fin qui, in stagione, il numero 2 rossonero ha totalizzato 14 presenze tra Serie A (11), Coppa Italia (2) e Supercoppa Italiana (una), con un assist al suo attivo in 941' sul terreno di gioco. Estupinan ha offerto qualche buona prestazione; in altre, invece, è sembrato un po' l'Emerson Royal della fascia sinistra, indispettendo, non poco, molti tifosi rossoneri. E non convincendo, spesso, neanche l'allenatore Massimiliano Allegri, il quale, infatti, nel corso del campionato gli ha sempre più spesso preferito Davide Bartesaghi come titolare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

