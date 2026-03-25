Milan | avviati i lavori per il mercato estivo

Il Milan ha iniziato i preparativi per il mercato estivo, mentre la stagione continua con le partite in corso. Dopo la vittoria contro il Torino, la squadra si trova a sei punti dall’Inter in classifica. La dirigenza ha già avviato le operazioni di mercato, senza attendere la fine della stagione in corso.

Con la stagione ancora in pieno svolgimento (dopo la vittoria sul Torino che ha portato il Milan a -6 dall’Inter), la dirigenza del Milan ha già avviato i lavori per il mercato estivo. Massimiliano Allegri ha chiesto rinforzi mirati in attacco e a centrocampo per rendere la squadra più competitiva sia in Serie A sia in Champions League, e i primi nomi caldi sono Santiago Castro del Bologna e Leon Goretzka del Bayern Monaco. L’attacco del Milan resta il reparto più deficitario: l’arrivo di Niclas Fullkrug a gennaio non ha risolto del tutto il problema del “vero numero 9”, e per questo l’interesse per il giovane argentino Santiago Castro (classe 2004) sta crescendo rapidamente a Milanello. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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