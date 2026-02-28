Boxe Michael Magnesi torna con una vittoria e resta in attesa dell’eliminatoria mondiale

Dopo un anno di inattività, il pugile romano ha ripreso a combattere e ha ottenuto una vittoria. L’incontro si è svolto ieri e ha visto Magnesi affrontare un avversario di pari livello. Ora il boxer italiano aspetta di conoscere il suo prossimo impegno nell’eliminatoria mondiale. La sua presenza sul ring è stata seguita da una buona risposta del pubblico.

Il 31enne ha così conquistato la sua 26ma vittoria da professionista (13 prima del limite, due sconfitte), ma il suo futuro resta incerto: il numero 1 del ranking WBC riuscirà finalmente a combattere con Magsayo oppure sarà chiamato a un altro tipo di eliminatoria, magari contro Raymond Ford? Il campione del mondo in carica O'Shaquie Foster aspetta il rivale alla finestra oppure renderà vacante la cintura spostandosi su altri fronti? Ne sapremo di più nelle prossime settimane. Boxe, l'Italia tornerà ad avere un campione del mondo nel 2026 nelle sigle principali? Chi può provarci