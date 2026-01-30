Fiere | Pescare Show a Rimini 160 espositori e spazi raddoppiati

Questa mattina a Rimini si è aperta la nuova edizione di Pescare Show. Sono presenti oltre 160 espositori, il 60% in più rispetto allo scorso anno. La fiera si svolge in sei padiglioni, con la superficie espositiva che è raddoppiata rispetto al 2025. I visitatori possono aspettarsi un evento molto più grande e ricco di novità.

Bologna, 30 gen. (askanews) – Oltre 160 brand ed espositori in fiera, il 60% in più rispetto al 2025, sei padiglioni occupati e superficie espositiva raddoppiata. Sono i numeri di Pescare Show 2026, il salone della pesca sportiva e della nautica da diporto in programma dal 13 al 15 febbraio alla Fiera di Rimini, giunto alla seconda edizione nel capoluogo romagnolo della manifestazione firmata Italian Exhibition Group. Non una semplice fiera, ma un hub esperienziale dove i visitatori troveranno una panoramica completa del settore: dalle ultime novità dell’elettronica di bordo ai materiali hi-tech per canne e mulinelli, fino alla cantieristica per la pesca in mare.🔗 Leggi su Ildenaro.it

A Rimini, la Pescare Show 2026 si prepara a raddoppiare.

