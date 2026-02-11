Fiere Solids | oltre 160 espositori per l' unico evento italiano sui materiali solidi sfusi

A Fiere di Parma è iniziata Solids Parma 2026, l’unico evento in Italia dedicato ai materiali solidi sfusi. Oltre 160 espositori presentano le ultime tecnologie per la lavorazione di polveri e granuli. La fiera riunisce aziende e professionisti da tutto il paese, pronti a scoprire novità e soluzioni per il settore.

Ha aperto a Fiere di Parma Solids Parma 2026, l'unico appuntamento fieristico in Italia interamente dedicato alle tecnologie per la lavorazione di polveri, granuli e materiali solidi sfusi. In programma l'11 e il 12 febbraio, la manifestazione riunisce oltre 160 espositori, confermando il trend.

