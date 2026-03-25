Mi ha baciata poi… Grande Fratello Vip Lucia scioccata da Renato | in puntata viene fuori tutto

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, una concorrente ha affermato di essere stata baciata da un altro partecipante, Renato. La reazione della concorrente, Lucia, è stata di grande sorpresa e shock. La vicenda si è sviluppata nel corso di poche ore, portando alla luce dettagli riguardanti il gesto. La puntata ha mostrato il racconto di Lucia e l’intervento di altri concorrenti coinvolti.

Al Grande Fratello Vip basta una notte per cambiare completamente il peso di un gesto, e stavolta è successo tutto nel giro di poche ore. Renato Biancardi e Lucia Ilardo si erano avvicinati fino a lasciarsi andare a un bacio, un momento che dentro la Casa aveva inevitabilmente acceso curiosità, aspettative e supposizioni tra i concorrenti e tra chi segue il reality. Proprio per questo, quando è arrivato il momento delle nomination, nessuno si aspettava una scelta tanto netta da parte di lui. La sorpresa è esplosa in diretta, davanti agli altri inquilini, quando Renato ha sollevato la carta con il volto di Lucia. Una decisione che ha gelato gli equilibri appena nati e che ha spiazzato anche chi, fino a poche ore prima, aveva letto quel bacio come l’inizio di una complicità destinata a crescere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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