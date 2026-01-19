swatch art journey metti una sera al guggenheim di venezia

Swatch Art Journey arriva al Guggenheim di Venezia, segnando una tappa importante nel percorso di connessione tra arte e design. In questa occasione, il museo ospita una mostra dedicata alla nuova collezione di orologi ispirati ai grandi capolavori, offrendo al pubblico un’occasione per scoprire come l’arte possa incontrare la creatività quotidiana. Un evento che unisce passione artistica e innovazione, in un contesto unico come Venezia.

A seguire, Keith Haring nel 1986, Mimmo Paladino nel 1989, Alfred Hofkunst nel 1991, Sam Francis nel 1992, Yoko Ono nel 1996, e via dicendo: nomi prestigiosi che accettarono la sfida di adattare il loro universo creativo in «formato quadrante». Ma il marchio svizzero si spinse oltre. Ad esempio, troviamo il MoMA di New York, che a metà degli anni '90 incluse addirittura tre modelli Swatch nella sua collezione permanente, o il Louvre, che nel 2001 aprì uno store del brand nel suo Carrousel.

Swatch ha fatto una nuova collezione di orologi che piacerebbe anche a Peggy Guggenheim

Swatch presenta una nuova collezione di orologi, caratterizzata da design moderni e raffinati. Pensata per chi apprezza l’equilibrio tra funzionalità e stile, questa linea si distingue per la qualità dei materiali e l’attenzione ai dettagli. Immaginando Peggy Guggenheim tra i suoi appassionati, si può intuire come questa collezione possa incontrare il gusto di chi cerca eleganza senza eccessi. Un’opzione ideale per chi desidera un orologio versatile e di buon gusto.

