Metro C problema tecnico sulla linea Chiuse stazioni Mirti e Gardenie attivi bus sostitutivi

Questa mattina, sulla linea Metro C, si è verificato un guasto tecnico che ha causato la chiusura delle stazioni Mirti e Gardenie. Per garantire il servizio, sono stati attivati bus sostitutivi. La situazione resta sotto monitoraggio, e si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti prima di programmare gli spostamenti.

Mattinata di passione per i viaggiatori della metro C. Secondo quanto appreso, si è verificato un problema tecnico poco dopo le 8 di mercoledì 14 gennaio sulla linea. Al momento risultano chiuse le stazioni Mirti e Gardenie. Attivati i bus navetta, con la linea sostituita nel tratto.

