Treni Alta velocità Firenze-Bologna | nuovo problema tecnico ritardi e rallentamenti

A partire dalle 11, i treni ad alta velocità sulla linea Firenze-Bologna stanno registrando ritardi e rallentamenti a causa di un problema tecnico vicino a Idice. La circolazione ferroviaria ha subito un rallentamento, influenzando i servizi in entrambe le direzioni. Si consiglia ai viaggiatori di consultare gli aggiornamenti ufficiali per eventuali modifiche o nuove indicazioni.

Dalle ore 11, la circolazione ferroviaria è rallentata per un inconveniente tecnico sulla linea in prossimità di Idice

Firenze, suicida sui binari e l’Alta velocità va in tilt. Ritardi fino a notte fonda - La tragedia vicino alla stazione di Rifredi, traffico bloccato per gli accertamenti della magistratura. repubblica.it

Alta velocità bloccata a Firenze per una persona investita, ritardi da 60 a 120 minuti per Italo e Frecce - Un investimento nella stazione di Firenze Rifredi ha provocato il blocco della circolazione sulla linea dell’alta velocità, ritardi di almeno 60 minuti ... virgilio.it

Ritardi per i treni Alta velocità, Intercity e Regionali - facebook.com facebook

#Treni | Linea Genova-Pisa La circolazione è sospesa tra Massa e Carrara per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito dell’investimento di una persona. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. #Luceverde x.com

