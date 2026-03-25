Meteo torna l’inverno | ecco il colpo di coda

Da ilsipontino.net 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla giornata di giovedì, un fronte di aria fredda proveniente dalle regioni artiche raggiungerà l’Italia, determinando un cambiamento nel tempo. La presenza di una saccatura fredda si farà sentire con temperature in calo e condizioni di maltempo su alcune zone del Paese. La perturbazione segnerà la fine della primavera e l’inizio di un periodo più freddo, secondo le previsioni meteorologiche.

Stop alla primavera da giovedì: una fredda saccatura in arrivo dalle lontane e rigide regioni artiche si spingerà verso l’Italia, pronta a provocare una vera e propria metamorfosi sul fronte meteo-climatico. Masse d’aria molto fredda si riverseranno sul cuore del Paese, favorendo la formazione di un vortice ciclonico che, entro Venerdì 27, attraverserà gran parte della Penisola da nord a sud. Massima attenzione tra Giovedì 26 e Venerdì 27 Marzo quando la fase di maltempo entrerà nel vivo. Gli ultimi aggiornamenti hanno confermato infatti la formazione di un insidioso vortice sul mar Adriatico. Questa configurazione innescherà venti di burrasca. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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