Meteo le previsioni della settimana | colpo di coda dell'inverno da giovedì 26 marzo torna il freddo intenso

Le previsioni meteo della settimana dal 23 al 29 marzo indicano da giovedì 26 marzo un crollo termico anche di 10 gradi su alcune zone a causa di masse di aria fredda in discesa dell'artico. Attese nevicate fino a quote collinari e raffiche di vento intorno ai 100 kmh. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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