Meteo le previsioni della settimana | colpo di coda dell'inverno da giovedì 26 marzo torna il freddo intenso
Le previsioni meteo della settimana dal 23 al 29 marzo indicano da giovedì 26 marzo un crollo termico anche di 10 gradi su alcune zone a causa di masse di aria fredda in discesa dell'artico. Attese nevicate fino a quote collinari e raffiche di vento intorno ai 100 kmh. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: Colpo di coda dell’inverno, temperature giù e torna la neve: le previsioni meteo
Meteo, stop al freddo, torna l’alta pressione sull’Italia: le previsioni della settimanaLe previsioni meteo della settimana dal 12 al 18 gennaio indicano l’aumento generalizzato delle temperature e maggiore stabilità ma non mancheranno...
Una selezione di notizie su Meteo le previsioni della settimana...
Temi più discussi: Meteo 15 giorni - Previsioni del tempo a lungo termine; Dopo le nubi torna il sole, poi irruzione polare: crollo termico e rischio gelate nel weekend; Meteo, le previsioni della prossima settimana: primavera in pausa, tornano freddo e neve. Crollano le temperature; Meteo, che tempo farà: le previsioni della protezione civile.
Maltempo, allerta meteo gialla in Sicilia: previsioni e zone a rischioBollettino Protezione Civile Sicilia: emessa allerta meteo gialla per il 23 marzo. Temporali e rovesci previsti sui settori settentrionali e orientali ... quotidianodiragusa.it
Meteo, dov'è finita la primavera? Giuliacci gela tutti: le previsioni per tutto marzoUn’Italia ancora lontana da una primavera stabile, quella delineata dalle ultime previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, che traccia un quadro meteorologico dinamico e a tratti perturbato fin ... msn.com
#Meteo, dov'è finita la primavera #Giuliacci gela tutti: le previsioni per tutto #marzo x.com
L’Antartide si scalda e il meteo di tutto il pianeta cambia. Uno studio mostra che i due fenomeni sono collegati molto più di quanto si pensasse: facebook