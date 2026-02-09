Meta e google | processo storico avviato per app che creano dipendenza nei bambini

I giudici di Los Angeles hanno aperto un procedimento contro Meta e Google. Le due aziende sono sotto accusa per aver sviluppato app che, secondo le accuse, creano dipendenza nei bambini. L’obiettivo, dicono gli investigatori, sarebbe stato quello di rendere le piattaforme più attrattive per i minori, anche se questo potrebbe aver portato a problemi di salute mentale tra i più giovani. La causa si inserisce in un quadro più ampio di attenzione crescente verso il ruolo delle grandi aziende tecnologiche.

Questo testo riassume i contenuti principali di un processo imminente a Los Angeles che riguarda le grandi aziende tecnologiche e una presunta finalità di rendere le piattaforme particolarmente attrattive per i minorenni. Si analizzeranno le accuse principali, le posizioni delle aziende coinvolte e le potenziali ripercussioni sul modello di business e sulla regolamentazione globale, offrendo una lettura chiara e orientata ai fatti. processo storico contro le grandi piattaforme. La vicenda riguarda una causa che, se destinata a proseguire, potrebbe ridisegnare il panorama della tech industry per come si concepiscono le dinamiche di utilizzo quotidiano. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

