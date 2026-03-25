Achille Lauro in concerto a Messina Ho una sorpresa per te

Achille Lauro ha annunciato su Instagram un concerto a Messina, scrivendo che avrebbe una sorpresa per la città. L'evento sarà uno dei prossimi appuntamenti promossi dal cantante e si inserisce nel calendario delle sue esibizioni programmate. La data e i dettagli dell'evento non sono stati ancora comunicati pubblicamente.

"Messina stasera ho una sorpresa per te": così scrive sul suo profilo Instagram Achille Lauro che sarà la novità annunciata per i prossimi mesi come nuovo grande evento. L'ex assessore agli Spettacoli Massimo Finocchiaro ha rilanciato sui social le frasi di Lauro che ha già cantato più volte a Messina. Tra le location piazza Duomo. Manca adesso soltanto l'ufficialità che sarà data dagli organizzatori. MessinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Achille Lauro in concerto a Messina, "Ho una sorpresa per te..." Articoli correlati Achille Lauro: "Messina ho una sorpresa per te". Atteso in serata l'annucioA quattro anni dall’ultima esibizione in città, A chille Lauro potrebbe essere pronto a tornare a Messina. Achille Lauro e Fiorentina-Inter, piano straordinario per l’accesso al concertoFirenze, 15 marzo 2026 - Il secondo concerto fiorentino di Achille Lauro, in programma domenica 22 marzo al Mandela Forum di Firenze, si svolgerà in... ACHILLE LAURO CONCERTO ARZACHENA Tutti gli aggiornamenti su Achille Lauro Temi più discussi: Achille Lauro, la possibile scaletta dei concerti a Firenze; Achille Lauro a Bologna: Vivo nello stupore verso me stesso; Achille Lauro live a Bologna: Un sogno essere qui. Per una canzone spegnete il telefonino; Achille Lauro a Firenze con il concerto show in tre atti: amore, dolore, rinascita. Achille Lauro a Milano, la possibile scaletta del concerto all'Unipol Forum di AssagoLeggi su Sky TG24 l'articolo Achille Lauro a Milano, la possibile scaletta del concerto all'Unipol Forum di Assago ... tg24.sky.it Achille Lauro, la possibile scaletta dei concerti a FirenzeQuello di Achille Lauro non è un semplice concerto, ma un viaggio emotivo in tre movimenti: Amore, Dolore, Rinascita. L'appuntamento è il 21 e il 22 marzo, al Nelson Mandela Forum Il 21 e 22 marzo 202 ... tg24.sky.it Nuovo trio! E Panariello dov'è Carlo Conti, Achille Lauro e Leonardo Pieraccioni Foto: Leonardo Pieraccioni - facebook.com facebook