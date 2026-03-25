Achille Lauro potrebbe tornare a Messina dopo quattro anni dall’ultima esibizione in città. Si attende per questa sera l’annuncio ufficiale di un evento o di una sorpresa, senza ancora dettagli ufficiali. La notizia circola tra i fan e sui social, dove si parla di un possibile ritorno del cantante nella località siciliana. La data e le modalità dell’evento non sono state ancora comunicate.

A quattro anni dall’ultima esibizione in città, A chille Lauro potrebbe essere pronto a tornare a Messina. A farlo intuire è stata una criptica story pubblicata su Instagram, in cui l’artista ha scritto: “ Stavo pensando che è da tanto che non vengo a suonare in Sicilia. Messina, stasera ho una sorpresa per te ”, accompagnando il messaggio con l’emoji di una rosa rossa e un countdown in scadenza oggi alle 19. Cresce dunque l’attesa per l’annuncio ufficiale. L’ultima volta di Achille Lauro in città risale al 15 luglio 2022, quando fu protagonista di un concerto gratuito in piazza Duomo che richiamò migliaia di spettatori. L’evento, inizialmente previsto per il 30 dicembre 2021, era stato annullato e successivamente recuperato in estate. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Achille Lauro: "Messina ho una sorpresa per te". Atteso in serata l'annucio

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