Frenesia meteorologica a febbraio | il clima si scatena con eventi estremi inaspettati

A febbraio, il clima ha fatto quello che voleva. Piogge intense, bufere improvvise e temperature che cambiano di colpo stanno sconvolgendo tante regioni italiane. Le condizioni meteo sono diventate imprevedibili, creando disagi e danni. Molti cittadini si sono trovati impreparati di fronte a eventi che sembrano usciti da uno scenario da film. Le autorità invitano alla prudenza, mentre gli esperti cercano di capire cosa sta succedendo a causa di questi estremi inaspettati.

Febbraio 2026 si presenta come un mese di sconvolgimenti meteorologici imprevedibili, con il clima che sembra aver perso ogni equilibrio. Dopo un gennaio segnato da un flusso atlantico instabile e da precipitazioni abbondanti, la seconda decade del nuovo mese potrebbe diventare il vero banco di prova per il sistema atmosferico europeo. Le previsioni indicano che il dominio del flusso atlantico si protrarrà almeno fino alla fine della prima settimana, portando perturbazioni continue verso il Mediterraneo, l'Italia e l'Europa occidentale. Il fronte freddo non si sposterà in profondità, ma il contrasto tra aria umida e fredda potrebbe innescare fenomeni localizzati, con nevicate a quote relativamente basse, soprattutto al Nord e sulle regioni alpine.

