Iran all’Onu | Se l’America ci attacca reagiremo come mai avvenuto Merz | Un regime che spara ai cittadini ha i giorni contati

L’Iran avverte all’Onu che, se gli Stati Uniti dovessero attaccarlo, risponderà in modo senza precedenti. La comunicazione arriva dalla missione di Teheran, che mette in chiaro che non resterà a guardare di fronte a eventuali iniziative militari americane. Nel frattempo, il deputato Merz commenta la situazione dicendo che un regime che spara ai propri cittadini ha ormai i giorni contati.

"L'Iran reagirà come mai prima d'ora in caso di attacco americano". Lo fa sapere la missione di Teheran all'Onu. Nelle scorse ore, il presidente Usa Donald Trump ha affermato di "sperare che l'Iran si sieda rapidamente al tavolo delle trattative e negozi un accordo", sottolineando che "il tempo stringe" e avvertendo che "il prossimo attacco" americano contro la Repubblica islamica "sarà molto peggiore" di quello sferrato a giugno 2025 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

