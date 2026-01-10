Recentemente, Giorgia Meloni ha affermato che l’Europa deve dialogare con Putin, segnando una svolta nel suo approccio politico. Questa dichiarazione rappresenta un cambio di rotta rispetto alla linea più dura adottata in passato, evidenziando una volontà di confronto piuttosto che di escalation. La posizione della premier italiana apre un dibattito sulla possibilità di soluzioni diplomatiche in un contesto di conflitto e tensione internazionale.

Parole che devono essere commentate e che segnano effettivamente una svolta "L'Europa deve parlare con Putin": così ha recentemente sentenziato Giorgia Meloni, presidente del consiglio ed esponente di punta del giullaresco governo della destra bluette neoliberale e filoatlantista, fidoisraeli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Perfino Giorgia Meloni ha capito che bisogna dialogare con Putin anziché cercare la escalation bellica: meglio tardi che mai!

