Il Consiglio Federale cambia le regole sul mercato | via libera all’uso delle riserve di bilancio Vittoria per il Napoli di De Laurentiis

Il Consiglio Federale ha approvato una modifica al Titolo VI delle NOIF, consentendo l’uso delle riserve di bilancio nel mercato calcistico. La decisione rappresenta un cambiamento nelle regole ufficiali della FIGC. La misura è stata adottata dopo una proposta sostenuta da un noto presidente di club di Serie A. La modifica entrerà in vigore immediatamente e riguarda le modalità di gestione finanziaria delle squadre.

VITTORIA POLITICA AZZURRA. Il recente Consiglio Federale della FIGC ha approvato una modifica storica al Titolo VI delle NOIF, accogliendo di fatto la linea promossa da Aurelio De Laurentiis. A partire dalla sessione di calciomercato estiva 2026, le società professionistiche potranno utilizzare le riserve di utili presenti a bilancio per coprire gli squilibri legati all’indicatore del Costo del Lavoro Allargato (CLA). Questa norma evita il ripetersi del paradosso vissuto dal Napoli lo scorso gennaio, quando il club fu costretto a operare a “saldo zero” (cedere per poter acquistare) nonostante possedesse un patrimonio netto florido e decine di milioni in cassa derivanti dalle gestioni precedenti. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Il Consiglio Federale cambia le regole sul mercato: via libera all’uso delle riserve di bilancio. Vittoria per il Napoli di De Laurentiis Articoli correlati Il Consiglio Federale approva l’idea di De Laurentiis sul blocco mercato“Si tratta della sezione che disciplina i controlli economico-finanziari sui club professionistici. Niente più paradosso Napoli col mercato “a saldo zero”, la Figc ha dato il via libera all’uso delle riserve di utiliLa Figc ha approvato delle modifiche sui controlli economico-finanziari dei club professionistici, introducendo novità sulla copertura di squilibri... Una selezione di notizie su Consiglio Federale Temi più discussi: Eletto il nuovo Consiglio Federale 2026-2028; Oggi la riunione del Consiglio Federale: gli argomenti all’ordine del giorno; Il Consiglio federale dice stop all’export di armi verso gli USA; Diario di bordo del Consiglio Federale — 17 marzo 2026 — Nazionali, una piattaforma e una domanda sul futuro. Consiglio Federale FIP: manuali licenze, nuova formula Playout Serie A2, movimento femminileSi è tenuto a Roma, presso il Salone d’Onore del CONI, il Consiglio Federale della FIP presieduto dal dott. Giovanni Petrucci. Tra i principali argomenti trattati: Movimento ... pianetabasket.com Quest'oggi convocato Consiglio Federale FIP a RomaIl presidente FIP Giovanni Petrucci ha convocato a Roma, presso il Salone d’Onore del CONI (Largo Lauro de Bosis 15), il Consiglio Federale della FIP mercoledì 25 marzo dalle ore ... pianetabasket.com In occasione dell’ultimo consiglio federale, la FIGC ha approvato alcune modifiche del Titolo VI delle NOIF, la sezione che disciplina i controlli economico-finanziari sui club professionistici. Il tema aveva agitato il mercato di gennaio, con i partenopei che aveva - facebook.com facebook Via libera all’uso delle riserve per superare il blocco del mercato: non accadrà più il paradosso Napoli. Ecco i dettagli della novità approvata dalla FIGC in occasione dell'ultimo consiglio federale x.com