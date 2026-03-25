Mercatino di primavera a San Giusto

Da firenzetoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 29 marzo 2026, la frazione di San Giusto a Scandicci ospiterà un mercatino di primavera chiamato Primavera a San Giusto. L’evento è programmato per celebrare l’arrivo della stagione con bancarelle e attività all’aperto. La manifestazione si svolgerà nel centro della frazione, attirando visitatori e residenti desiderosi di trascorrere una giornata all’aperto.

Domenica 29 marzo 2026, la frazione di San Giusto a Scandicci si prepara ad accogliere l’arrivo della bella stagione con l’evento denominato Primavera a San Giusto. La manifestazione animerà Piazza Cavour per l'intera giornata, trasformando lo spazio urbano in un vivace punto di incontro per residenti e visitatori provenienti da tutta l’area fiorentina. Il fulcro dell'iniziativa è rappresentato da un variegato mercato che abbraccia diversi settori merceologici, con una particolare attenzione dedicata all'artigianato locale e al mondo dell’antiquariato. Tra i banchi sarà possibile scoprire oggetti realizzati a mano, pezzi da collezione e curiosità di vario genere, offrendo un’occasione di svago per chi ama il recupero e la valorizzazione del lavoro manuale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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