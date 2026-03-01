Demna ha creato una nuova versione dei mocassini di Gucci, allungandone la forma, in vista della stagione primavera. La modifica riguarda i dettagli del design, rendendo i mocassini più lunghi rispetto alle versioni precedenti. La collezione viene presentata come parte delle proposte di Gucci per questa stagione, con i prodotti disponibili sul mercato. Tutti gli articoli sono stati scelti dai redattori di GQ Italia.

E così arrivò la prima vera e propria sfilata del nuovo corso di Gucci, quello di Demna. È successo a Milano, è successo nel bel mezzo della fashion week, è successo con una collezione che si chiama Primavera, anche se è in realtà prevista per il prossimo AutunnoInverno. Perchè? Perché la primavera, lo sappiamo bene, porta con sé da sempre il concetto di rinascita: quella di Gucci come brand, pronto a ritornare alle radici per rifiorire più bello e forte che mai; ma anche quella di Demna come creativo. La sfida: lasciare andare quelle visioni distopiche che erano diventate la sua firma distintiva da Balenciaga per abbracciare un nuovo... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Demna ha allungato i mocassini di Gucci giusto in tempo per questa primavera

L’emozione di piacere. La “Primavera“ di Gucci. Cambio di passo con DemnaMancinelli Se Demna, all’esordio come direttore creativo di Gucci, voleva essere divisivo, ci è riuscito bene.

Ovviamente Jannik Sinner ha indossato la prima collezione Gucci di DemnaCon la prima collezione di Gucci firmata Demna nei negozi, era solo questione di tempo prima che gli ambassador del brand la indossassero in qualche...

Tutto quello che riguarda Demna.

Per un nuovo Gucci serve prima di tutto un nuovo DemnaNella sua sfilata d'esordio dopo le collezioni presentate tramite lookbook, Demna ha cercato di mettere insieme due anime diverse all'interno di un'unica idea: da un lato lo spirito sexy anni ‘90 di T ... gqitalia.it

Demna è sempre Demna, mentre il mondo fuori è cambiatoNel debutto come direttore artistico di Gucci c'è tutto quello che ci aspettavamo. Ma non è scontato che sia ciò di cui abbiamo bisogno. rivistastudio.com